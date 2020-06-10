Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские власти назвали причины снятия ограничений в столице РФ

Московские власти назвали причины снятия ограничений в столице РФ

 Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

 Малькевич заявил, что вбросы против голосования по поправкам в Конституцию ведет США

Малькевич заявил, что вбросы против голосования по поправкам в Конституцию ведет США
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Московские власти назвали причины снятия ограничений в столице РФ

Московские власти назвали причины снятия ограничений в столице РФ

 Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

 Малькевич заявил, что вбросы против голосования по поправкам в Конституцию ведет США

Малькевич заявил, что вбросы против голосования по поправкам в Конституцию ведет США
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
0:42   10 Июня 2020
Общество

Московские власти назвали причины снятия ограничений в столице РФ

Московские власти назвали причины снятия ограничений в столице РФ

Ограничительные меры в Москве сняли "не под какие-то мероприятия", а из-за хороших показателей статистики. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, снятие ограничений произошло не под какие-то мероприятия, а по факту. Он отметил, что в Москве идет хорошая динамика по снижению числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Немерюк рассказал, что сегодня в столице РФ уже заработали 70 процентов магазинов и 80 процентов компаний, представляющих сферу услуг. Он объяснил, что точные цифры трудно назвать из-за неясности действий предприятий по выходу из кризиса. Немерюк подчеркнул, что гостиницы вновь начали работу с новыми условиями от Роспотребнадзора.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил режим самоизоляции, прогулки по графику и действие пропусков. Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогли возобновить свою работу.

Столица и регионы постепенно снимают ограничения, введенные на время пандемии, возвращаясь к докризисным показателям в экономике и других сферах. Стоит отметить, что в период с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по Поправкам к Конституции РФ, которые также направлены на улучшение жизни россиян. В их число вошли: доступная медпомощь, ежегодная индексация пенсий, соцподдержка и многое другое.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#маски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...