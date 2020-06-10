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0:04   10 Июня 2020
Политика

Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

Президент Румынии оценил Россию как "враждебное государство"

Румыния может признать РФ "враждебным государством" и "угрозой для региона". Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.

Документ уже получил одобрение со стороны Высшего совета обороны, возглавляемого президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Новая национальная стратегия обороны Румынии может вступить в силу, если ее поддержат обе палаты парламента.

Йоханнис отмечает, что стратегия национальной безопасности страны составлена с учетом смены глобальной парадигмы и ухудшения отношений между НАТО и РФ.

Он заявил, что в проекте учитываются события в черноморском регионе, ухудшение отношений между Североатлантическим альянсом и Россией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также прочие вызовы.

Российская сторона неоднократно выступала с опровержениями заявлений подобного плана. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что представители правительства европейских стран и НАТО пользуются данной риторикой для размещения военной техники и живой силы у границ с РФ, прекрасно осознавая отсутствие каких-либо намерений со стороны Москвы в создании планов нападения

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Автор: Илья Романович
#румыния #национальная стратегия #йоханнис

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