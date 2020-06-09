Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 3085. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что за сутки в столице скончались 56 пациентов. У всех погибших был получен положительный результат тестов на коронавирус.
Всего в столице с коронавирусом умерли 3 085 человек.
Также оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома. Не рекомендуется заниматься самолечением.