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23:38   9 Июня 2020
Общество

Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Оперштаб: 56 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 3085. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что за сутки в столице скончались 56 пациентов. У всех погибших был получен положительный результат тестов на коронавирус.

Всего в столице с коронавирусом умерли 3 085 человек.

Также оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома. Не рекомендуется заниматься самолечением.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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