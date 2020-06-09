Депутат Госдумы призвал наказывать не только пьяных водителей, но и их пассажиров

Нести ответственность за вождение в пьяном состоянии должен не только водитель, но и пассажиры, которые находятся с ним в машине. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В разговоре с NEWS.ru эксперт заявил, что иногда такие пассажиры не только не возражают, но и подталкивают пьяного человека сесть за руль. Депутат уверен, что остановить такие преступления невозможно, пока у людей не произойдут изменения в сознании.

Лысаков считает, что нужно с детства воспитывать уважений к чужой и своей жизни, а также использовать социальную рекламу, чтобы люди думали о совершаемых поступках. Ужесточение мер в этом случае не поможет, нужно просвещать людей и воздействовать на них.

Также депутат предложил конфисковывать автомобиль у пойманного за пьяной ездой человека. Возвращать машину нужно только под залог, равный стоимости штрафа. Материальный стимул поможет воздействовать и на водителя, и на его семью, считает Лысаков.

В 2019 году жертвами "пьяных" ДТП стали 4,3 тыс. человек, травмы получили 21,5 тыс. За первый квартал 2020 года в авариях с пьяными водителями погибли 594 человека, 3,4 тыс. получили травмы.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. В результате один человек получил множественные травмы и скончался. Артист оказался в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, до 9 августа он помещен под домашний арест.