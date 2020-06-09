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22:07   9 Июня 2020
Политика

Малькевич заявил, что вбросы против голосования по поправкам в Конституцию ведет США

Малькевич заявил, что вбросы против голосования по поправкам в Конституцию ведет США

Вбросы против Конституции РФ в основном совершают проекты Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

В ходе выступления на заседании Координационного совета при ОП РФ по вопросам взаимодействия с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за голосованием Малькевич рассказал о ходе работы в борьбе против фейков.

Малькевич сообщил, что совместно с волонтерами Лиги безопасного интернета было обнаружено 218 недостоверных сообщений о предстоящем голосовании за пять дней. Он отметил, что против Конституции РФ и голосования по поправкам развязана настоящая дезинформационная кампания.

По словам Малькевича, фейки и вбросы распространяются все теми же группами в социальных сетях, которые недостоверные материалы про ситуацию с коронавирусом. Малькевич рассказал, что проекты Агентства США по глобальным медиа (USAGM) получили 13,5 млн. долларов на 2020 год, чтобы устраивать дезинформационную кампания в РФ.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля на территории страны, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Правительство намерено закрепить в Основном законе положения об обязательной ежегодной индексации пенсий, защите государственной целостности страны и другие пункты.

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Автор: Ирина Большунова
#конституция #фейки #малькевич

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