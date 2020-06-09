Ефремов по решению Таганского суда получил два месяца домашнего ареста

Московский Таганский суд принял решение посадить виновного в трагическом ДТП Ефремова под домашний арест. Актер будет находиться дома без права покидать дом до августа 2020 года.

В понедельник, 8 июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади. По вине артиста скончался второй участник аварии.

Суд предъявил актеру обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет. Свою вину Ефремов признал на заседании суда.