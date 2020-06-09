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20:54   9 Июня 2020
Политика

Заслуженный врач РФ призвал не забывать об использовании СИЗ после отмены самоизоляции

Заслуженный врач РФ призвал не забывать об использовании СИЗ после отмены самоизоляции

Соблюдение мер профилактики всех заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, помогут снизить случаи выявления коронавирусной инфекции, заявил заслуженный врач России Юрий Фокин.

Правительство России призывает жителей страны не забывать о мерах предосторожности, поскольку ряд городов уже начал снимать режим самоизоляции. Однако опасность коронавируса еще не миновала, сообщает "Слово и Дело".

Фокин считает, что россиянам следует продолжать ответственно относиться к рекомендациям властей и медиков. Он добавил, что за время, которое люди провели дома на самоизоляции, у россиян выработалась культура профилактики заболеваний, поэтому есть понимание о важности ношения средств индивидуальной защиты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#самоизоляция #фокин #коронавирус

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