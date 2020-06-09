Заслуженный врач РФ призвал не забывать об использовании СИЗ после отмены самоизоляции

Соблюдение мер профилактики всех заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, помогут снизить случаи выявления коронавирусной инфекции, заявил заслуженный врач России Юрий Фокин.

Правительство России призывает жителей страны не забывать о мерах предосторожности, поскольку ряд городов уже начал снимать режим самоизоляции. Однако опасность коронавируса еще не миновала, сообщает "Слово и Дело".

Фокин считает, что россиянам следует продолжать ответственно относиться к рекомендациям властей и медиков. Он добавил, что за время, которое люди провели дома на самоизоляции, у россиян выработалась культура профилактики заболеваний, поэтому есть понимание о важности ношения средств индивидуальной защиты.