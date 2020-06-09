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20:29   9 Июня 2020
Общество

Семейный психолог объяснила, почему трудно возвращаться на работу после самоизоляции

Семейный психолог объяснила, почему трудно возвращаться на работу после самоизоляции

Психически устойчивые люди смогли вернуться на работу после долгой самоизоляции без дискомфортных ощущений, рассказала семейный психолог Юлия Макарова.

Ментальное здоровье человека пребывает в экстремальной ситуации во время нахождения на карантине. Люди долгое время не понимали, как жить в сложившихся обстоятельства с удовольствием и удовлетворением. При этом если человек не испытал неприятных ощущений при возвращении на работу, это значит, что его все устраивает в жизни.

"Те, кому сложно возвращаться… наверное, это говорит о том, что не была до конца гармонична и сбалансирована их жизнь", — рассказала эксперт в интервью радио "Говорит Москва".

Специальных критериев для оценки "нормального" ментального состояния человека на самоизоляции пока нет. Однако в психологии есть понятие "экстремальной ситуации". Как правило, в таких обстоятельствах человеку не хватает осознанности и максимальных усилий для приспособления.

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Автор: Кристина Мокроусова
#психология #самоизоляция #коронавирус

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