Высказывание Навального о "предателях и холуях" довело ветерана ВОВ до больницы
Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко стало плохо с сердцем из-за заявления основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.
Одиозный блогер назвал фронтовика предателем и холуем, потому что тот принял участие в видеоролике в поддержку поправок к Конституции России. Ветерану ВОВ пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики констатировали у пенсионера "ишемическую болезнь сердца на фоне стресса".
Внук ветерана, Игорь Колесников, намерен добиться справедливости и призвать либерального активиста к ответственности. Просьбу о помощи он разместил в социальных сетях. Колесников заявил, что защитит честь деда, и пообещал ему, что не даст забыть подвиги фронтовика.
Возмущение высказывание Навального вызвало и у члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло. Он направил запрос в Следственный комитет с требованием проверить слова одиозного блогера на предмет реабилитации нацизма, сообщает Федеральное агентство новостей.