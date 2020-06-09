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 Высказывание Навального о "предателях и холуях" довело ветерана ВОВ до больницы

Высказывание Навального о "предателях и холуях" довело ветерана ВОВ до больницы
Заслуженный врач РФ призвал не забывать об использовании СИЗ после отмены самоизоляции

Заслуженный врач РФ призвал не забывать об использовании СИЗ после отмены самоизоляции

 Рябков рассказал об условиях возможного соглашения РФ и США по стратегической стабильности

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20:25   9 Июня 2020
Общество

Высказывание Навального о "предателях и холуях" довело ветерана ВОВ до больницы

Высказывание Навального о "предателях и холуях" довело ветерана ВОВ до больницы

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко стало плохо с сердцем из-за заявления основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

Одиозный блогер назвал фронтовика предателем и холуем, потому что тот принял участие в видеоролике в поддержку поправок к Конституции России. Ветерану ВОВ пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики констатировали у пенсионера "ишемическую болезнь сердца на фоне стресса".

Внук ветерана, Игорь Колесников, намерен добиться справедливости и призвать либерального активиста к ответственности. Просьбу о помощи он разместил в социальных сетях. Колесников заявил, что защитит честь деда, и пообещал ему, что не даст забыть подвиги фронтовика.

Возмущение высказывание Навального вызвало и у члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло. Он направил запрос в Следственный комитет с требованием проверить слова одиозного блогера на предмет реабилитации нацизма, сообщает Федеральное агентство новостей

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Автор: Руслан Неглинный
#вов #навальный #ветеран

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