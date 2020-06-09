Высказывание Навального о "предателях и холуях" довело ветерана ВОВ до больницы

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко стало плохо с сердцем из-за заявления основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

Одиозный блогер назвал фронтовика предателем и холуем, потому что тот принял участие в видеоролике в поддержку поправок к Конституции России. Ветерану ВОВ пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики констатировали у пенсионера "ишемическую болезнь сердца на фоне стресса".

Внук ветерана, Игорь Колесников, намерен добиться справедливости и призвать либерального активиста к ответственности. Просьбу о помощи он разместил в социальных сетях. Колесников заявил, что защитит честь деда, и пообещал ему, что не даст забыть подвиги фронтовика.

Возмущение высказывание Навального вызвало и у члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло. Он направил запрос в Следственный комитет с требованием проверить слова одиозного блогера на предмет реабилитации нацизма, сообщает Федеральное агентство новостей.