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20:11   9 Июня 2020
Политика

Рябков рассказал об условиях возможного соглашения РФ и США по стратегической стабильности

Рябков рассказал об условиях возможного соглашения РФ и США по стратегической стабильности

Возможное соглашение РФ и США по стратегической стабильности будет учитывать интересы безопасности России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, если интересы РФ учитываться в соглашении не будут, то Москва не подпишет этот документ. Как уточнил замглавы МИД РФ, сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона нет позитивной повестки, утеряно доверие и уверенность друг в друге. Рябков назвал этот факт крайне печальным, так как США видят Россию как "токсичного" игрока в международных отношениях, но это не так.

"Мы достигли взаимного разочарования", - подытожил Рябков.

Накануне стало известно, что Москва и Вашингтон 22 июня планируют провести переговоры на тему ядерных вооружений. Встреча сторон состоится в Вене, пишет RT.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #мид рф

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