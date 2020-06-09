Рябков рассказал об условиях возможного соглашения РФ и США по стратегической стабильности

Возможное соглашение РФ и США по стратегической стабильности будет учитывать интересы безопасности России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, если интересы РФ учитываться в соглашении не будут, то Москва не подпишет этот документ. Как уточнил замглавы МИД РФ, сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона нет позитивной повестки, утеряно доверие и уверенность друг в друге. Рябков назвал этот факт крайне печальным, так как США видят Россию как "токсичного" игрока в международных отношениях, но это не так.

"Мы достигли взаимного разочарования", - подытожил Рябков.

Накануне стало известно, что Москва и Вашингтон 22 июня планируют провести переговоры на тему ядерных вооружений. Встреча сторон состоится в Вене, пишет RT.