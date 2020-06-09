Греция стала европейской страной с самыми обедневшими жителями

Население Греции получило наибольший материальный урон на фоне пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос шведской компании Intrum AB.

Коронавирусная инфекция и введенные для борьбы с ней ограничения стали причиной спада в мировой экономике. Люди во многих странах столкнулись с сокращением заработка на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.

На территории Европы от последствий инфекции больше всего в финансовом плане пострадали греки. Более половины опрошенных европейских жителей рассказали о снижении доходов в условиях пандемии, передает издание "Лента.ру".

Еще одной наиболее обедневшей страной стала Румыния. Меньше всего кризис отразился на уровне жизни в Скандинавии, рассказали аналитики.