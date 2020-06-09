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19:58   9 Июня 2020
Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в нетрезвом виде

Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в нетрезвом виде

Народному артисту РФ Михаилу Ефремову предъявили обвинение в совершении ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда Москвы, где проходит заседание об избрании меры пресечения в отношении артиста.

Ранее Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но после того, как пострадавший в ДТП мужчина скончался на больничной койке, за актером приехали правоохранители и отвезли на допрос.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы, выехав на "встречку" и врезавшись в автомобиль Lada. Водитель отечественного авто получил серьезные травмы, а позднее умер в больнице. В ходе медосвидетельствования выяснилось, что в момент аварии Ефремов был сильно пьян. Источник РИА Новости сообщил, что в крови артиста нашли следы кокаина и каннабиоидов.

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Автор: Василий Пименов
#суд #дтп #михаил ефремов

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