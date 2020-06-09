Медведев заявил, что за пять месяцев число киберпреступлений в РФ выросло на 85%

Число киберпреступлений в России превысило 180 тысяч за последние пять месяцев. Это на 85% больше, чем за такой же период прошлого года, обозначил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что это стало следствием "перехода в цифру", и это естественно, что преступники "именно туда свои взгляды и устремили". Также Медведев обозначил, что важно помнить о том, что новые схемы и новые технологические приемы продолжают появляться.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил о том, что большинство стран в настоящий период уже понимает, что информационное пространство становится главным инструментом влияния не только на экономические, но и на политические процессы в современном мире. Об этом сообщает RT.