Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова официально задержали после смертельного ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщила московская полиция.

Инцидент произошел 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Как стало известно, актер спровоцировал ДТП, когда в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погиб 57-летний Сергей Захаров, приехавший в российскую столицу на заработки и в момент происшествия находившийся за рулем служебного фургона Lada.

В организме Ефремова был обнаружен как алкоголь, так и следы наркотических веществ. Это стало известно в результате медицинского освидетельствования. Через день после ДТП он не явился на допрос, поэтому к нему в квартиру прибыл наряд полиции, принудительно увезший артиста в УВД ЦАО.

Предполагается, что ему светит до 12 лет лишения свободы.