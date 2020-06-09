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18:50   9 Июня 2020
Общество

Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова официально задержали после смертельного ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщила московская полиция.

Инцидент произошел 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Как стало известно, актер спровоцировал ДТП, когда в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погиб 57-летний Сергей Захаров, приехавший в российскую столицу на заработки и в момент происшествия находившийся за рулем служебного фургона Lada.

В организме Ефремова был обнаружен как алкоголь, так и следы наркотических веществ. Это стало известно в результате медицинского освидетельствования. Через день после ДТП он не явился на допрос, поэтому к нему в квартиру прибыл наряд полиции, принудительно увезший артиста в УВД ЦАО.

Предполагается, что ему светит до 12 лет лишения свободы.

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #дтп #ефремов

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