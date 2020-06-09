Башар Асад нашел выход из экономического кризиса в Сирии

Глава сирийского Центробанка Хазем Карфуль рассказал о мерах, которые надо принять для сохранения работоспособности экономики.

Правительство Башара Асада нашли решения по предотвращению экономического кризиса в Сирийской Арабской Республике. Кабинет министров решил пройти путь "опоры на собственные силы" для решения кризиса и обеспечения нормальной жизни для сирийцев.

Особый акцент сделали на регионах, которые пострадали от военных действия. Для того, чтобы восстановить сельское хозяйство в долине Аль-Габ выделять 5 млрд сирийских фунтов.

Башар Асад также будет выделять ежегодно по 0,8 млрд фунтов для поддержания закупочных цен на пшеницу. Правительство Дамаска уже согласовало меры, целью которых будет получение зерна от фермеров из Хасаки, большая часть ее находится под контролем США, пишет Федеральное агентство новостей.