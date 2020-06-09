Разделяющая политвзгляды Ефремова "оппозиция" пытается оправдать его после страшного ДТП

Политические взгляды российского актера Михаила Ефремова не должны стать для него оправданием со стороны либеральных СМИ в ситуации со смертельным ДТП.

"Оппозиционная" общественность оправдывает Ефремова за его политические взгляды, критикующие действующую власть. СМИ и группы в социальных сетях сочиняют нелепые оправдания виновнику смертельной аварии, сообщает издание Nation News.

Колумнист "Эха Москвы", к примеру, придумал "эликсир", который якобы повлиял на актера. Также либеральные конспирологи придумали версию, согласно которой у Ефремова помутилось сознание между аварией и распитием алкоголя. Другими словами, "оппозиционеры" считают, что подобным способом "кровавый режим" пытался "убрать" неугодного.

Ефремов сел пьяным за руль автомобиля из-за своей низкой социальной ответственности. Лучше бы "оппозиции" промолчать, а не выгораживать человека, который представляет угрозу для общества, пишет Nation News.