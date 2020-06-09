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18:35   9 Июня 2020
Общество

Разделяющая политвзгляды Ефремова "оппозиция" пытается оправдать его после страшного ДТП

Разделяющая политвзгляды Ефремова "оппозиция" пытается оправдать его после страшного ДТП

Политические взгляды российского актера Михаила Ефремова не должны стать для него оправданием со стороны либеральных СМИ в ситуации со смертельным ДТП.

"Оппозиционная" общественность оправдывает Ефремова за его политические взгляды, критикующие действующую власть. СМИ и группы в социальных сетях сочиняют нелепые оправдания виновнику смертельной аварии, сообщает издание Nation News.

Колумнист "Эха Москвы", к примеру, придумал "эликсир", который якобы повлиял на актера. Также либеральные конспирологи придумали версию, согласно которой у Ефремова помутилось сознание между аварией и распитием алкоголя. Другими словами, "оппозиционеры" считают, что подобным способом "кровавый режим" пытался "убрать" неугодного.

Ефремов сел пьяным за руль автомобиля из-за своей низкой социальной ответственности. Лучше бы "оппозиции" промолчать, а не выгораживать человека, который представляет угрозу для общества, пишет Nation News.

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Автор: Василий Пименов
#москва #дтп #оппозиция #ефремов

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