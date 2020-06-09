Массовые беспорядки возобновились в Гонконге в честь прошлогодних протестов

Сотрудники полиции Гонконга задействовали перечный газ для разгона протестующих, вышедших на улицы в честь годовщины протестов, вспыхнувших из-за рассмотрения закона об экстрадиции.

Сотни протестующих собрались вечером 9 июня в центре Гонконга по поводу первой годовщины протестов, которые длились более полугода. 9 июня 2019 года на улицы Гонконга вышли более миллиона демонстрантов.

На улицах города сейчас сосредоточены силы полиции, которые контролируют протестующих. Им пришлось задействовать перечный газ для разгона демонстрантов.