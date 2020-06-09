Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

 «Матери России» поддержали традиционные семьи

«Матери России» поддержали традиционные семьи
Башар Асад нашел выход из экономического кризиса в Сирии

Башар Асад нашел выход из экономического кризиса в Сирии

 Меркель и Путин провели телефонный разговор

Меркель и Путин провели телефонный разговор
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

Полиция Москвы сообщила об официальном задержании Михаила Ефремова

 «Матери России» поддержали традиционные семьи

«Матери России» поддержали традиционные семьи
Башар Асад нашел выход из экономического кризиса в Сирии

Башар Асад нашел выход из экономического кризиса в Сирии

 Меркель и Путин провели телефонный разговор

Меркель и Путин провели телефонный разговор
Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

 Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2
18:09   9 Июня 2020
Политика

Меркель и Путин провели телефонный разговор

Меркель и Путин провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры касательно методов борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры обоих государств подтвердили свое стремление к дальнейшему сотрудничеству по линии недопущения распространения эпидемии. В частности, обсуждалось взаимодействие министерств здравоохранения и прочих ведомств, говорится в сообщении. В Кремле добавили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Помимо вопроса борьбы с COVID-19, Меркель и Путин затронули тему необходимости возобновления переговоров в "нормандском формате". Также во время разговора актуализировалась ситуация в Сирии и Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #меркель #нормандский формат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...