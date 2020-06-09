Меркель и Путин провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры касательно методов борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Кремля.

Лидеры обоих государств подтвердили свое стремление к дальнейшему сотрудничеству по линии недопущения распространения эпидемии. В частности, обсуждалось взаимодействие министерств здравоохранения и прочих ведомств, говорится в сообщении. В Кремле добавили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Помимо вопроса борьбы с COVID-19, Меркель и Путин затронули тему необходимости возобновления переговоров в "нормандском формате". Также во время разговора актуализировалась ситуация в Сирии и Ливии.