Замглавы МЧС опроверг сообщения о превышении концентрации нефтепродуктов в Пясино

Информацию, что нефтепродукты добрались до озера Пясино, опроверг первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. Утечка дизельного топлива произошла ранее в результате ЧП на ТЭЦ Норильска.

Представитель МЧС указал, что штаб руководствуется информацией, поступившей по линии Росприроднадзора. На месте аварии находится специалист, который ежедневно докладывает МЧС о ситуации, сообщает ФАН.

Чуприян подчеркнул, что морские боны, установленные на реке Амбарной для сдерживания разлива нефтепродуктов, не обеспечивают полную герметичность, но способны сдержать основную массу разлившегося дизельного топлива.

Ранее ряд СМИ растиражировал заявления губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что разлившееся под Норильском дизельное топливо обнаружено в озере Пясино. Замминистра экологии региона Юлия Гуменюк заявляла, что установка морских бонов является не самой эффективной мерой по сдерживанию разлива топлива.

Чуприян порекомендовал чиновникам, делающим такие громкие заявления, прибыть в штаб. Он отметил, что там, ознакомившись с ситуацией и опираясь на данные, они смогут сделать правильные выводы.