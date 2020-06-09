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17:56   9 Июня 2020
Общество

Поправка в 72 статью Конституции защитит детей от насильной смены пола

Поправка в 72 статью Конституции защитит детей от насильной смены пола

Ребенок может менять свою ориентацию из-за жизненных обстоятельств или под неправильным влиянием, так считают 47% респондентов опроса, ФОМ. В США произошел случай, когда под влиянием однополых родителей, ребенка заставили сменить пол.

Вирусный ролик Федерального агентства новостей с отцами-геями, которые усыновили ребенка из детдома, поднял вопрос о не допуске к усыновлению для однополых браков. Мировая практика показывает, что дети получают серьезные проблемы, как психологические, так и физические травмы.

История из Соединенных Штатов заключается в том, что обе матери, решили взять из детдома мальчика 11 лет, а затем стали уверять, что он мечтает сменить пол на противоположный. Матери даже добились разрешения от врачей на пример гормональных препаратов. Женщины были уверены, что из-за приема препаратов у мальчика будет больше времени для принятия решения о смене пола. Об этом сообщает "Политика Сегодня".

Этот случай хорошо распространился по всему миру, дело дошло до суда. Судебное постановление было таково, мальчик должен принимать гормональные препараты до 14-15 лет, а дальше определиться, кем он будет. Это все показывает то, что права ребенка не защищены.

В России хотят не допускать и предотвращать подобные случаи, в связи с тем, что скоро пройдет голосование по правкам Конституции РФ с 25 июня по 1 июля. Предлагается внести следующее: в стране семьей может считаться только союз мужчины и женщины.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #конституция #лгбт #однополые браки

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