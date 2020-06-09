Эксперт «Сильной России» объяснил, как Ефремов может избежать 12 лет колонии

Популярность Михаила Ефремова и его заслуги в кино и театре не помогут актеру избежать наказания за ДТП, из-за которого погиб человек. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» Янис Юкша.

Юкша напомнил, что российское законодательство предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы за вождение в пьяном состоянии, ставшее причиной аварии со смертельным исходом (ст. 264 УК РФ ч 4). По мнению эксперта, ситуацию смягчает признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием и компенсация потерпевшей стороне. Важную роль сыграет мнение потерпевшей стороны, родственников, супруги погибшего лица.

«В данном случае мнение потерпевшей стороны, именно в этой связи, будет иметь очень большое значение. Мнение, высказанное в судебном процессе, безусловно, суд не может не учитывать. Я убежден, что в данном случае, столь приличная и известная семья пойдет этим путем и со всей очевидностью, вред будет так или иначе заглажен», — допускает эксперт.

Юкша уточнил, что суд будет учитывать детали трагического происшествия и экспертные оценки, прежде, чем огласить приговор виновнику. Несмотря на возможные смягчающие обстоятельства и отсылки к статьям УК РФ, наказание Ефремова ждет серьезное, убежден адвокат.

«Еще раз хочу повторить что данная статья подразумевает очень жесткий вид наказания до 12 лет лишения свободы. Но там есть большая отсылка и речь может идти о гораздо меньших сроках» — заключил адвокат.

ДТП произошло вечером в понедельник, 8 июня, у третьего дома на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, пересек двойную сплошную полосу на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем «Лада». От полученных травм его водитель позднее скончался в больнице. Экспертиза выявила в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя, что равносильно выпитой бутылки водки. Актер признал себя виновником аварии.

По данным телеграмм канала 112 в крови и моче Михаила Ефремова обнаружены следы кокаина и каннабиноидов.