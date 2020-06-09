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17:39   9 Июня 2020
Россия

До свидания, самоизоляция! Москвичи без масок наводнили улицы

До свидания, самоизоляция! Москвичи без масок наводнили улицы

Аномальная для столичного июня жара в 30 градусов заставляет мечтать о том, чтобы окунуться в море. Открываешь глаза — и правда, волна! Первая волна снятия ограничений.

9 июня в Москве отменили пропускную систему, открыли парикмахерские, фотостудии, ветклиники и кладбища. Беспрепятственно выходить за пределы квартиры разрешили и горожанам старше 65-ти лет.

Пожилая женщина, наверное, впервые с конца марта отправилась на прогулку в любимый исторический центр города. Буквально вылетела из метрополитеновского горла, вскинула руки в небо и облегченно выдохнула:

 — Какое счастье!

Счастливых лиц на улице тем не менее не прибавилось. Граждане, узнав, что цифровые пропуска и строгое расписание прогулок в прошлом, направились на исследование забытых мест с некоторой опаской. А если не так поняли? А если не те новости?

До свидания, самоизоляция! Москвичи без масок наводнили улицы

Возможно, кто-то и улыбается, но улыбка спрятана за полотном медицинской маски. Те, кто позволяют себе роскошь безмасочного променада (их, пожалуй, больше половины), всё равно напряжены, особенно проходя мимо полицейских.

В поствирусной столице, куда ни сунься, слышится добрый дикторский (и немного докторский) голос:

 — Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках.

Или более неформальное обращение:

 — Мы рады приветствовать вас в добром здравии! Просим носить маски и перчатки на всей территории ГУМа.

Просьба — не приказ, думают многие. Занимаются незащищённым шопингом или, не соблюдая социальную дистанцию, садятся на соседнее место в метро. Ещё неделю назад пассажиров было так мало, что конкуренции за сидячие места не наблюдалось. Теперь же перед желающими присесть стоит тяжелейший этический выбор: остаться стоять, не подвергая опасности себя и других, или под расстрелом осуждающих взглядов занять кресло с напоминающей о пандемии табличкой.

До свидания, самоизоляция! Москвичи без масок наводнили улицы

Из пяти пассажиров напротив — в перчатках только один. Маски же пользуются большим почётом — здесь только один без неё. При этом защитную амуницию подбирают в цвет остальной одежды. Москва — столица вкуса.

К слову, о вкусном. Кафе и рестораны пока закрыты. В этой волне умирающим от духоты и голода московским гурманам купаться предстоит 16 июня. Зато работают лавки с едой на вынос. Всюду наставлены фургончики с мороженым.

Поедая освежающий десерт, запрыгали по центру и счастливые дети с шариками. Останется закрепить успех и прогнать остатки тревожности парадом Победы.

К нему подготовка идёт полным ходом. Поэтому Красная площадь пока не радуется долгожданному шарканью зевак — стоит огражденная. Туда-сюда снуют рабочие, устанавливают трибуны, монтируют сцену.

До свидания, самоизоляция! Москвичи без масок наводнили улицы

Туристов из других городов (не говоря о других странах) в златоглавой не встретишь. Об этом говорит хотя бы безлюдный «Нулевой километр». Обычно здесь толпы путешественников, бросающих монеты. И толпы подбирающих эти богатства. Сейчас — пустота.

Вопреки многочисленным шуткам о женщинах, потерявших лицо без услуг красоты, маникюрные кресла в центральных торговых домах тоже не заняты. На окраине ситуация, вероятно, совсем другая. Думается, что там запись велась задолго до снятия ограничений. Оно и понятно — в центре дороже.

При этом пострадавший бизнес старается изо всех сил вернуть клиентов скидками и другими привлекательными предложениями. Но горькая правда в том, что возвращаться клиентам не с чем. Экономический кризис добрые дяди не отменили.

Поэтому сызнова осваиваем бесплатные развлечения! Прогулки, велосипеды и самокаты. Романтические свидания под луной. Пикники и уличные фотосессии. Благо, погода располагает.

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Автор: Алиса Денисова
#москва #россия #карантин #погода #столица #самоизоляция

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