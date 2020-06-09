Андрей Иванов: мир признает вину Украины в деле MH17

Западное общество остается довольно открытым, там внимательно следят за расследованием обстоятельств крушения малайзийского Boeing-777 над Донецкой областью Украины летом 2014 года, поэтому правда о причинах трагедии обязательно откроется.

Уверенность в этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил политолог Андрей Иванов, который напомнил о ситуации с нападением на Южную Осетию в августе 2008 года, когда мир все-таки признал, что вина за развязывание войны лежит на Грузии.

Украина, заявил эксперт, как выяснилось, совсем не была заинтересована в том, чтобы сотрудничать со следствием. Киев громче всех кричал о том, что ответственность за крушение малайзийского «Боинга» лежит на России, но сам так и не предоставил необходимых данных.

«Хотя в той истории виновата в любом случае Украина. Напомню, что именно украинские диспетчеры направили иностранный гражданский самолет над зоной боевых действий. Об этом не любят говорить, но это так, — подчеркнул Иванов. — Вина Украины однозначна».

Теперь же, по его словам, выясняется, что вину России, о которой говорили все эти годы, в принципе невозможно доказать, и именно по вине Киева, который утаивает данные своих радаров.

При этом эксперт добавил, что России в сложившейся ситуации следует занять более активную позицию в области пропаганды. Москва, которая всегда предоставляет неопровержимые доказательства своей правоты, порой не может сделать их достоянием мировой общественности. Так же, по словам Иванова, было и в случае с Южной Осетией.

«Да, (тогда) мир признал правоту России, но после того, как несколько лет шла грязная информационная война против нашей страны, — напомнил политолог. — Вот так и в случае с Boeing. Мир сейчас признает вину Украины. Но сколько людей за предыдущие годы были сагитированы антироссийски?».

Необходимо усилить информационную составляющую, так как сейчас все ведут гибридные войны, подчеркнул Андрей Иванов в завершение беседы.

Напомним, пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама м Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Киевские власти поспешили обвинить в трагедии донецких ополченцев, однако те указали на отсутствие у них технической возможности нанести подобный удар. Международная следственная группа, которая занимается расследованием обстоятельств крушения, ранее пыталась обвинить в произошедшем Россию, заявляя, что самолет был сбит из ракетного комплекса «Бук». При этом в состав следственной группы не пригласили Россию, а материалы, собранные по этому делу российской стороной, отказывались даже рассматривать.

Как заявил экс-сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров, к крушению «Боинга» причастны киевские власти, и. по мнению, экспертов, полученную от него информацию нельзя игнорировать.

При этом Прозоров отметил, что Запад начинает осознавать, что попытки возложить ответственность за крушение рейса МН17 на Москву провалились, так как доводы, выдвигавшиеся местными экспертами «не выдерживали никакой критики».