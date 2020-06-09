«Матери России» поддержали традиционные семьи

Ролик ФАН о конституционной поправке о закреплении института традиционной семьи и гипотетическом будущем, в котором Россия позволит однополым семьям усыновлять детей, вызвал бурную дискуссию. Грядущее всероссийское голосование по поправкам в основной закон покажет, перехватит ли Россия эстафету у Запада, допустив в усыновление детей геям и лесбиянкам. На сегодняшний день все говорит о том, что России с таким будущем не по пути.

Председатель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко убеждена в «антиприродном» характере однополого воспитания.

«Движение «Матери России» как раз выступает за то, чтобы у ребенка было понимание отца и матери. Все остальное – антиприродно, с другой планеты. Только женщине дана возможность вынашивать и рожать ребенка, и связь между ними нельзя подделать. <…> Понятно, почему ролик активно обсуждают. По лицу ребенка видно его реакцию, когда он увидел своих новых родителей», — обратила внимание общественница.

В вопросе воспитания, по мнению Петренко, важна не только связь ребенка с матерью на уровне чувственных ощущений, но и последующая социализация. Исследования показывают, что в однополых семьях дети реже становятся успешными людьми, чаще остаются без работы.

Профессор социологии Техасского университета Марк Регнерус в 2012 году провел исследование, опросив 15 тысяч респондентов возрастом от 18 до 39 лет. Работы финансировал американский институт Визерспун, выдав проекту грант на 800 тысяч долларов США. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Social Science Research.

Для сторонников однополых семей эти результаты неутешительны. Регнерус пришел к выводу, что уровень образования детей из ЛГБТ-семей ниже, чем в традиционных ячейках общества. Социолог также выяснил, что выросшие под опекой двух пап или двух мам дети чаще криминализуются, страдают от депрессий и употребляют запрещенные вещества.

Активисты ЛГБТ раскритиковали работу Регнеруса за якобы ненаучность. Однако его бывший научный руководитель, социолог Кристиан Смит заявил сомневающимся, что работа коллеги с научной точки зрения не уступает большинству исследовательских публикаций.

В российском обществе союз мужчины и женщины всегда будет восприниматься положительно, в отличие от «неприродных», искусственных семей, поскольку традиционный институт брака складывался веками, считает Петренко.

«Нигде, ни в одной стране, ни в одном месте земли, не закладывалось веками, что мужчина может исполнять роль мамы вместе с другим мужчиной. Я за традиционную семью», — заключила лидер «Матерей России».

Исследование Фонда «Общественное мнение», проведенное летом 2019 года, показывает, что 87 процентов населения России выступает против легализации однополых браков. В опросе участвовало 1500 человек из 53 регионов страны. 80 процентов также проголосовали против проведения в России гей-парадов.

Среди поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным, есть положение, которое закрепляет в основном законе статус семьи, как союза мужчины и женщины. Всероссийское голосование по поправкам пройдет 1 июля 2020 года.