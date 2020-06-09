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17:25   9 Июня 2020
Общество

Члены СПЧ станут наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам

Члены СПЧ станут наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам

Рабочая группа от Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека будет наблюдать за голосованием по поправкам к Конституции.

Участники рабочей группы будут вести мониторинг в разных регионах страны. Окончательный состав мобильных подразделений определят в ближайшее время. К ним при необходимости могут привлечь членов местных общественных палат, омбудсменов и независимых наблюдателей, сообщает портал pravo.ru.

Члены СПЧ будут контролировать не только отсутствие нарушений голосования, но и эпидемиологическую безопасность. Подробнее о том, как планируется сохранить здоровье граждан, рассказал телеканал "360". 

Отдать свой голос за или против принятия поправок россияне смогут с 25 июня по 1 июля. Поправки предлагают закрепить в Конституции ответственность государства за доступное и качественное медобслуживание, сделать детей главным приоритетом госполитики и другое.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #голосование #поправки #конституция

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