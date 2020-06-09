Члены СПЧ станут наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам

Рабочая группа от Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека будет наблюдать за голосованием по поправкам к Конституции.

Участники рабочей группы будут вести мониторинг в разных регионах страны. Окончательный состав мобильных подразделений определят в ближайшее время. К ним при необходимости могут привлечь членов местных общественных палат, омбудсменов и независимых наблюдателей, сообщает портал pravo.ru.

Члены СПЧ будут контролировать не только отсутствие нарушений голосования, но и эпидемиологическую безопасность. Подробнее о том, как планируется сохранить здоровье граждан, рассказал телеканал "360".

Отдать свой голос за или против принятия поправок россияне смогут с 25 июня по 1 июля. Поправки предлагают закрепить в Конституции ответственность государства за доступное и качественное медобслуживание, сделать детей главным приоритетом госполитики и другое.