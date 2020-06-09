Надежда на возвращение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы ПНС Ливии "Митига" вспыхнула, когда ливийские СМИ сообщили о визите Сарраджа в Москву. Однако эта новость оказалась недостоверной.

Ожидания главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича на скорое возвращение своих сотрудников из ливийского плена не оправдались. Как сообщает информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж полетел не в Москву, а в Стамбул, где обсуждал какие-то свои шкурные интересы с турецкой стороной.

Малькевич напомнил, что Саррадж мог, как минимум дважды, без ущерба для своей репутации вернуть россиян домой, но не сделал это. Министерство иностранных дел РФ помнит о том, что в Ливии томятся, заключенные без суда и следствия россияне, а потому в свое время глава российского дипломатического ведомства твердо заявил, что освобождение российских граждан является абсолютно необходимым условием для налаживания любых отношений между Москвой и ПНС Ливии.