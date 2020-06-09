"Единая Россия" на сентябрьских выборах поддержит кандидатуры девяти губернаторов

Партия "Единая Россия" на сентябрьских выборах готова поддержать девять кандидатур в региональные губернаторы. Об этом стало известно по результатам заседания президиума, состоявшегося 9 июня.

Партия готова поддержать двух беспартийных губернаторов — главу Костромской области Сергея Ситникова и руководителя Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Также в списке — "партийные" главы регионов, которые собираются участвовать в предстоящих выборах: президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Тамбовской области Александр Никитин.

Кроме того, ЕР поддержит текущих временно исполняющих обязанности глав регионов Владислава Шапшу (Калужская область), Александра Богомаза (Брянская область), Ростислава Гольдштейна (Еврейская автономная область), Михаил Развожаев (Севастополь) и Александра Цыбульского (Архангельская область).

Выборы глав регионов состоятся в 18 субъектах РФ 13 сентября 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост, пишет RT.

Также с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира, сообщает "360".