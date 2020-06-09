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17:17   9 Июня 2020
Общество

Психолог Наумова подтвердила: воспитание в однополых семьях вредит детской психике

Психолог Наумова подтвердила: воспитание в однополых семьях вредит детской психике

Ролик Федерального агентства новостей о поправке к Конституции, закрепляющей понятие брака как союза мужчины и женщины, вызвал возмущение со стороны ЛГБТ-сообщества. Обсуждение актуальной темы продолжается со стороны СМИ и общественности.

На фоне активного обсуждения ЛГБТ-темы в редакцию Nation News обратился 18-летний гражданин Германии по имени Олег, который недавно приехал в Россию. До 13 лет Олег рос в обычной семье, но потом его отец решил соответствовать "трендам", развелся с женой и завел себе бойфренда. Юноша по своей глупости отказался уезжать в Россию с матерью и остался в Германии, где подвергся насилию со стороны бойфренда отца.

Олег не смог выдержать этого и в результате чуть не наложил на себя руки. В больнице, куда отвезла его скорая помощь, он признался, что ему лучше жить в детском доме, чем с такой семьей. Однако вместо того, чтобы помочь молодому человеку, немецкие психологи назначили терапию, в ходе которой пытались внушить Олегу необходимость толерантности к родителям №1 и №2.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в интервью Nation News отметила, что для формирования личности ребенка нужно, чтобы его воспитывали мама и папа, и ребенок видел здоровые взаимоотношения взрослых людей. В однополых браках изначально формируется неправильная модель воспитания, в результате чего ребенку сложно вырасти полноценной личностью.

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Автор: Борис Нестеров
#дети #семья #лгбт #гомосексуалисты #однополые браки

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