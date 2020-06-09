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17:08   9 Июня 2020
Политика

Запад ведет инфовойну против России заявлениями о причастности РФ к крушению MH17

Запад ведет инфовойну против России заявлениями о причастности РФ к крушению MH17

Сообщения о найденном фрагменте ракеты "Бук" типа 9М38М1 при анализе тел погибших лишь новая попытка Запада дискредитировать Россию, не волнуясь за достоверность фактов, заявил сенатор Франц Клинцевич.

В Нидерландах сообщили, что согласно результатам анализов, в телах обнаружены стальные осколки. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что один из осколков оказался в форме "бабочки" и больше напоминал элемент советской ракеты "Бук" типа 9М38М1, а не 9М38.

Уточняется, что этот фрагмент обнаружили у капитана экипажа команды, но в то же время в теле другого члена группы нашли частицу, отличающуюся от первого фрагмента.

Клинцевич сказал, что очередная информация Запада о трагедии с малайзийским Boeing-777 рейса MH17, которую пытаются связать с Российской Федерацией, это продолжение инфовойны, которую начали США, пишет iReactor.

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Автор: Илья Романович
#сша #клинцевич #мн17

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