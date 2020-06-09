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17:58   9 Июня 2020
Россия

Новая льгота для пенсионеров снизит аппетиты микрофинансовых хищников

Новая льгота для пенсионеров снизит аппетиты микрофинансовых хищников

Депутат ГД, лидер «Трудовой партии России» Сергей Вострецов поддержал законопроекты, которые касаются доплаты к пенсии для граждан старше 75 лет, а не 80-ти как сейчас, и возможности имеющим кредиты пенсионерам воспользоваться отсрочкой по задолженности.

«Законом предусмотрено, что человеку, которому исполняется 80 лет, положена дополнительная денежная поддержка. Просто эта планка сегодня снижается до 75-ти. Я считаю, что это абсолютно правильно, ведь 80 лет — уже долгожитель, мало, особенно мужчин, доживают до этого возраста», — объяснил депутат в комментарии «Политике сегодня».

Депутат Вострецов поддержал введение новых льгот для пенсионеров

Пенсионный возраст увеличили, люди работают дольше, на износ, если снизить порог до 75-ти лет, тогда это будет абсолютно правильное и своевременное решение, продолжил Вострецов. Больше долгожителей смогут воспользоваться деньгами, что справедливо.

Сейчас доплату за возраст в размере шести тысяч рублей получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Однако депутаты предложили снизить возрастную планку до 75 лет. Вторую льготу уже одобрило правительство, поэтому пенсионеры могут получить отсрочку по задолженностям по кредиту до миллиона рублей.

«Пенсионеры та социальная категория, которая требует защиты, и очень часто их мошенники, особенно микрофинансовые организации, вводят в заблуждение. Пенсионеры понаберут кредитов, а отдавать нечем. Последние ресурсы не надо отбирать у людей, пусть думают, кому давать в долг. Закон позволит вот эти аппетиты хищников микрофинансовых остудить, у них не будет инструментов», — подытожил Вострецов.

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Автор: Андрей Рыдаль
#пенсии #деньги #кредит #гд

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