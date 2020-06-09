Новая льгота для пенсионеров снизит аппетиты микрофинансовых хищников

Депутат ГД, лидер «Трудовой партии России» Сергей Вострецов поддержал законопроекты, которые касаются доплаты к пенсии для граждан старше 75 лет, а не 80-ти как сейчас, и возможности имеющим кредиты пенсионерам воспользоваться отсрочкой по задолженности.

«Законом предусмотрено, что человеку, которому исполняется 80 лет, положена дополнительная денежная поддержка. Просто эта планка сегодня снижается до 75-ти. Я считаю, что это абсолютно правильно, ведь 80 лет — уже долгожитель, мало, особенно мужчин, доживают до этого возраста», — объяснил депутат в комментарии «Политике сегодня».

Пенсионный возраст увеличили, люди работают дольше, на износ, если снизить порог до 75-ти лет, тогда это будет абсолютно правильное и своевременное решение, продолжил Вострецов. Больше долгожителей смогут воспользоваться деньгами, что справедливо.

Сейчас доплату за возраст в размере шести тысяч рублей получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Однако депутаты предложили снизить возрастную планку до 75 лет. Вторую льготу уже одобрило правительство, поэтому пенсионеры могут получить отсрочку по задолженностям по кредиту до миллиона рублей.