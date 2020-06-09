Блогер Манукян призвал заблокировать Facebook в России за тиражирование фейков

Необходимость блокировать Facebook за распространение фейков обозначил эксперт Комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян.

Ранее российский МИД сообщил о распространении в Сети недостоверной информации об якобы ужесточенном законодательстве в отношении автомобилистов в рамках вопроса безопасности дорожного движения. Эти вбросы, как правило, ссылаются на неподтвержденные распоряжения должностных лиц и завершают рекламой видеорегистраторов.

На текущий момент уже более 50 публикаций и более 15 каналов подверглись блокировке из-за распространения таких вбросов.

Манукян в интервью "Слово и дело" подчеркнул, что считает, что давно пора разобраться с деятельностью социальных сетей США и той политикой, что они проводят в нашей стране.

"Если мы может как-то повлиять штрафами, то это нужно делать, если не можем, то пора их блокировать и не церемониться", — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о том, что более 170 ученых обратились к главе Facebook Марку Цукенбергу с просьбой ужесточить внутреннюю политику соцсети. Об этом информирует "360".