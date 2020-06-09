Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Новые американские санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» являются посягательством на суверенитет Германии и Европейского союза.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, отметив отсутствие здравого смысла в желании США остановить Россию.

Германия, по словам сенатора, считает экстерриториальные санкции Вашингтона против российского газопровода неприемлемыми, а депутаты Бундестага допускают, что в случае их принятия могут последовать ответные меры со стороны Берлина.

Ранее на эту тему высказался депутат немецкой партии «Левые», глава Комитета по экономическим вопросам и энергетике правительства Германии Клаус Эрнст.

«Нынешнюю угрозу США наложить экстерриториальные санкции нельзя рассматривать как акт дружбы. Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза», — заявил он, добавив, что в ответ Берлин может ввести штрафные тарифы на поступающий из США сжиженный природный газ (СПГ).

Еще один немецкий депутат Тимон Греммельс заявил, что санкции США не смогут помешать России достроить «Северный поток – 2», при этом Берлин продолжит поддерживать этот проект.

Комментируя эти заявления немецких депутатов, российский сенатор Франц Клинцевич отметил, что речь идет уже не о политике и не об экономике, а об отсутствии здравого смысла и выгоды в американских амбициях. По словам Клинцевича, поставляемый США сжиженный газ дороже и худе газа российского, идущего по трубе, при этом российское топливо качественнее и дешевле.

«Здесь нет никакой политики — здесь чистая экономика. Уверен, экономика над политикой победит. Политиканство, которым занимаются американцы, направлено на завоевание рынка. Это игра в одни ворота. Это не пройдет», — подчеркнул сенатор.

Расклад сейчас, по его словам, совсем не в пользу США, так как немцы понимают, что, если они получают газ из России, Москва в любых условиях выполнит свои обязательства и в домах жителей ФРГ будет тепло.