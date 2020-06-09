Борьба с конституционными поправками обнажила раскол в КПРФ

После периода мартовской неопределенности, когда фракция КПРФ поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию, а в третьем воздержалась от голосования, в красном лагере кажется сформировалась однозначная позиция. Лидер партии Геннадий Зюганов в минувшее воскресенье призвал сопартийцев и сторонников сказать нет реформе основного закона.

Впрочем, региональные отделения КПРФ не спешат исполнять волю федерального руководства и голосовать против поправок, сообщали источники издания URA.ru. Эксперты объяснили положение утратой Зюгановым политической хватки. Лидер якобы попытался переубедить сомневающихся по видеосвязи все же поддержать его решение.

Несмотря на разногласия внутри партии, близкий круг Зюганова убежден во всесторонней поддержке регионов. На вопрос корреспондента «Политики Сегодня» о готовности мобилизовать региональный электорат КПРФ голосовать против поправок депутат Госдумы Николай Коломейцев заверил в его единодушии.

«Конечно, мы же партия», — был лаконичен коммунист.

Депутат от «Единой России» Николай Панков не столь уверен в сплоченности коммунистов. По мнению парламентария, политика КПРФ находит все меньше отклика среди россиян, из-за чего партия и теряет сторонников.

«Для КПРФ чем хуже, тем лучше. Чем хуже будет жить население, тем больше людей будет голосовать за них. <…> Год от года они все больше проигрывают, находя все меньше сторонников. Народ объединяется, благодаря этим поправкам, а они остаются в стороне. Это неправильная тактика», — заверил депутат.

Однопартийцы Зюганова в регионах вряд ли прислушаются к мнению лидера, считает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она рассказала корреспонденту «Политики Сегодня», какая форма внутрипартийных отношений характерна для КПРФ.

«Лидеры региональных ячеек его не послушаются. Это не первое, к чему он призывает, и слушаться они его не хотят. Акела, в этом случае, промахнулся, что тут говорить. Раскол в КПРФ не зреет, он там существует. Там просто анархия. Нужно уже им задумывать про смену руководства, наконец. Может быть это усилит позиции партии», — оценила ситуацию политолог.

Фронда КПРФ в ситуации с предстоящим голосованием обернется потерей сторонников, допускает эксперт. Авторитет федерального руководства зашатался еще весной, когда больше тридцати парламентариев нарушили партийную установку по голосованию за поправки. Зюганов пообещал «провести с бунтовщиками работу».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 1 июля 2020 года.