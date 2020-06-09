Американское СМИ назвало Путина надеждой мировой демократии

Президент России Владимир Путин является надеждой мировой демократии, об этом пишет американский журналист Артур Эванс в своем материале на портале Fort Russ News.

Как указывает Эванс, санкции США удивительным образом укрепили суверенитет России и подготовили ее к трудностям, а Путин даже в самой непростой ситуации не отказывается от демократических механизмов.

"Путин — один из самых последовательных сторонников демократии во всем современном мире", — цитирует журналиста "ИноСМИ".

В своем материале журналист приводит ряд фактов, подтверждающих его слова. В частности, Эванс пишет, что Россия оказалась устойчивой в период пандемии коронавируса и смогла оказать гуманитарную помощь другим странам, в числе которых Китай, Сербия, Италия и США. Журналист пишет, что постоянные ограничения и санкции закалили Россию и натренировали ее, вынуждая вырабатывать "иммунитет". Кроме того, журналист указывает, что санкционная политика США не смогла дестабилизировать РФ.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет неделя голосования по поправкам к Конституции РФ, указ об этом подписал глава государства Владимир Путин. В главном законе страны предлагается закрепить положения об обязательной ежегодной индексации пенсий, а также о защите государственной целостности России и многое другое. Общероссийское голосование состоится 1 июля, этот день объявлен в стране выходным, сообщает "Парламентская газета".