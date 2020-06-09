Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Психолог Наумова подтвердила: воспитание в однополых семьях вредит детской психике

Психолог Наумова подтвердила: воспитание в однополых семьях вредит детской психике

 Борьба с конституционными поправками обнажила раскол в КПРФ

Борьба с конституционными поправками обнажила раскол в КПРФ
Боевики ПНС Ливии снова отказались передавать плененных социологов России

Боевики ПНС Ливии снова отказались передавать плененных социологов России

 "Единая Россия" на сентябрьских выборах поддержит кандидатуры девяти губернаторов

"Единая Россия" на сентябрьских выборах поддержит кандидатуры девяти губернаторов
Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

 Баранец: США еще не наелись танками в Европе

Баранец: США еще не наелись танками в Европе

Психолог Наумова подтвердила: воспитание в однополых семьях вредит детской психике

Психолог Наумова подтвердила: воспитание в однополых семьях вредит детской психике

 Борьба с конституционными поправками обнажила раскол в КПРФ

Борьба с конституционными поправками обнажила раскол в КПРФ
Боевики ПНС Ливии снова отказались передавать плененных социологов России

Боевики ПНС Ливии снова отказались передавать плененных социологов России

 "Единая Россия" на сентябрьских выборах поддержит кандидатуры девяти губернаторов

"Единая Россия" на сентябрьских выборах поддержит кандидатуры девяти губернаторов
Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

Клинцевич: Германия видит осутствие смысла в американских санкциях против СП-2

 Баранец: США еще не наелись танками в Европе

Баранец: США еще не наелись танками в Европе

16:18   9 Июня 2020
Политика

Американское СМИ назвало Путина надеждой мировой демократии

Американское СМИ назвало Путина надеждой мировой демократии

Президент России Владимир Путин является надеждой мировой демократии, об этом пишет американский журналист Артур Эванс в своем материале на портале Fort Russ News.

Как указывает Эванс, санкции США удивительным образом укрепили суверенитет России и подготовили ее к трудностям, а Путин даже в самой непростой ситуации не отказывается от демократических механизмов.

"Путин — один из самых последовательных сторонников демократии во всем современном мире", — цитирует журналиста "ИноСМИ".

В своем материале журналист приводит ряд фактов, подтверждающих его слова. В частности, Эванс пишет, что Россия оказалась устойчивой в период пандемии коронавируса и смогла оказать гуманитарную помощь другим странам, в числе которых Китай, Сербия, Италия и США. Журналист пишет, что постоянные ограничения и санкции закалили Россию и натренировали ее, вынуждая вырабатывать "иммунитет". Кроме того, журналист указывает, что санкционная политика США не смогла дестабилизировать РФ.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет неделя голосования по поправкам к Конституции РФ, указ об этом подписал глава государства Владимир Путин. В главном законе страны предлагается закрепить положения об обязательной ежегодной индексации пенсий, а также о защите государственной целостности России и многое другое. Общероссийское голосование состоится 1 июля, этот день объявлен в стране выходным, сообщает "Парламентская газета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...