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16:18   9 Июня 2020
Политика

ФЗНЦ: боевики ПНС Ливии не отпускают Шугалея и Суэйфана из-за их несгибаемости

ФЗНЦ: боевики ПНС Ливии не отпускают Шугалея и Суэйфана из-за их несгибаемости

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан все еще находятся под давлением террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Их насильно пытаются заставить подписаться под клеветой о якобы нарушениях на территории Ливии.

В неофициальной тюрьме "Митига", которую возглавляет преступник и член "Аль-Каиды" Абд аль-Рауф Карра, террористы применяют силу и ломают морально социологов, чтобы получить от них нужную информацию для оправдания нечеловечных действия ПНС. В Ливии не имеется ни конституции, ни законодательства. Шугалея и Суэйфана похитили и удерживают с целью давления на Россию, и удерживают там, потому что россияне не поддаются на давления со стороны ПНС, передает Федеральное агентство новостей.

Председатель Высшего госсовета ПНС Ливии Халед аль-Мишри ранее связывался с Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и пытался шантажировать сотрудников Фонда. Условия были просты, они согласны отпустить россиян, только в обмен на поддержку России. Александр Малькевич отметил, что со стороны ПНС это уже не первый случай спекулятивных действий и уже третий раз они обещают вернуть социологов домой. Делегация Правительства национального согласия не доставила двух россиян ни на форум Россия-Африка, ни на январские переговоры в Москву.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #террористы #пнс #Шугалей

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