Ковитиди уверена: поправки в Конституцию помогут защитить Крым от враждебных притязаний

Поправки к Конституции России о невозможности отчуждения российской территории защитят Крым, уверена член Совета Федерации, сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.

Для крымчан голосование по поправкам в Конституцию имеет особенное значение, поскольку в них предлагается защитить территорию России от внешних посягательств. Об этом Ольга Ковитиди сообщила в беседе с журналистами ФАН. По ее словам, после воссоединения Крыма с Россией жители полуострова как никто понимают важность государственного суверенитета страны.

"Напомню, в какое непростое время мы с вами живем. Сегодня ситуация в мире далека от идеалов стабильности и мирного сосуществования, наша жизнь неразрывно связана с внешними вызовами, блокадами и санкциями", — отметила Ковитиди. Она считает правильными действия, направленные на укрепление суверенитета страны. Сенатор подчеркнула важность поправок в Конституцию, которые закрепляют невозможность отчуждения территории страны.

"Для любого здравомыслящего человека понятно, что эти поправки в конституцию необходимо принимать. Ведь суверенитет и территориальная целостность имеют ключевое значение для жизни и деятельности любого государства, составляют его основу", — заключила Ковитиди.

Голосование по поправкам в Конституцию России состоится с 25 июня по 1 июля. Помимо этого поправки гарантируют обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат.