ФАН и Медиагруппа "Патриот" проводят онлайн-конференцию на тему техногенных катастроф

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проводят онлайн-эфир, темой которого являются техногенные катастрофы и проблемы экологии.

Участники онлайн-конференции дискутируют не тему того, сможет ли Россия избежать экологических катастроф в будущем. Эта тема стала как никогда актуальна после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, в результате которой произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива.

Кроме того, в ходе онлайн-эфира обсуждается вопрос о защите страны от мусора. Участники мероприятия, среди которых председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, делятся своими мнениями на этот счет. Прямую трансляцию онлайн-конференции можно посмотреть в официальном сообществе Медиагруппы "Патриот" в соцсети "ВКонтакте".