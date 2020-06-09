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15:45   9 Июня 2020
Общество

Песков: снятие ограничений в Москве идет постепенно

Песков: снятие ограничений в Москве идет постепенно

Начало снятия ограничений, которые были введены в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции, Кремль считает своевременным, поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ограничения не являются стремительными, они проходят постепенно, отмечает Песков. Накануне мэр Москвы Собянин отменил пропускной режим в городе с 9 июня, но сохранились требования к соблюдению масочного режима.

Врачи зафиксировали около 485 тыс. зафиксированных случаев коронавируса в России. Вылечилось более 242 тыс. пациентов. Последние данные о COVID-19 в стране можно найти на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #песков #ограничения

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