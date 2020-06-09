САА отбила атаку боевиков и ликвидировала террористов в Идлибской зоне деэскалации

Террористы решили пойти в наступления на правительственные войска Сирии. Масштабное противостояние произошло на юге Идлибской зоны деэскалации.

Боевики планировали совершить удар в районе населенного пункта Шейх-Аккиль, Бала, а также Аджаль, но появление укрепленного пункта на тех территориях, которые находится под защитой усиленной роты военной полиции РФ, заставило террористов поменять свои планы.

На протяжении двух дней боевики стягивали всю технику к югу Идлибской зоны деэскалации. Уже к утру 8 июня террористические бандформирования переправили в район Джабель эз-Завия самые боеспособные и крупные формирования. Всего из техники присутствовало от 80 до 100 транспорта разного класса. Сирийская разведка обнаружила около 20 танков, которые перевозят в долину Эль-Габ, пишет "Русская весна".

Расчет террористов на легкую победу не был оправдан. Они наткнулись на уже заранее укрепленные позиции САА, и возможные маршруты боевиков уже находились под прицелом артиллерии. В ходе боя САА ликвидировали приблизительно 100 боевиков, те, кто пытался сбежать, спасти не удалось, их накрыла авиация Сирии.