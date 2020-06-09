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Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

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15:35   9 Июня 2020
Шоу-бизнес

Стебунов прокомментировал страшную аварию Ефремова

Стебунов прокомментировал страшную аварию Ефремова

Российский актер Иван Стебунов рассказал о страшной аварии с участием народного артиста Михаила Ефремова. Артист опроверг слухи о своем нахождении в машине пьяного Ефремова во время аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 8 июня. Михаил Ефремов на полном ходу пресек двойную сплошную и врезался в автомобиль марки "Лада". Водитель транспортного средства, 57-летний мужчина, скончался позже в больнице от полученных ран.

Актер Иван Стебунов опроверг слухи о том, что он с женой находились в машине Михаила Ефремова в момент ДТП. По словам артиста, общественность принялась обвинять его в том, что он позволил пьяному актеру сесть за руль. Однако Стебунов отметил, что приехал на место аварии позже вместе с супругой, как только узнал о произошедшем, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#авария #михаил ефремов

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