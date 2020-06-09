Аксенов сообщил об отмене режима самоизоляции в Крыму с 15 июня

Крым снимет режим самоизоляции внутри республики и для гостей из других регионов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В регионе с 15 июня будет отменена обязательная обсервация для приезжающих людей из других регионов.

За прошедшие сутки в Крыму выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции, десять из которых зарегистрировали по результатам эпидемиологического расследования. Так, общее число заболевших в республике достигло 457. За весь период выздоровели и были выписаны 324 человека.