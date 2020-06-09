Баранец: США еще не наелись танками в Европе

Как заявил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец присутствующая в Европе военная инфраструктура НАТО превосходит по количеству вооружений российскую группировку войск Западного военного округа

Об этом эксперт рассказал, комментируя опубликованный в американском журнале Forbes материал, в котором предсказывается скорая победа России над НАТО в Восточной Европе из-за решения президента США Дональда Трампа вернуть домой часть американского контингента, расположенного сейчас в Германии. По мнению журналистов, восточные границы Североатлантического альянса ослабнут, лишившись 9,5 тысяч американских военнослужащих. После чего Россия получает возможность «вторгнуться» в Прибалтийские государства.

Если раньше, по подсчетам западных аналитиков, России требовалось около 60 часов, чтобы преодолеть сопротивление сил альянса и достичь Таллина и Риги, то теперь, учитывая уменьшение числа американских военных, на это уйдет еще меньше времени.

Также Forbes пишет, что Россия имеет на вооружении около 760 танков и может быстро перебросить их на границы Прибалтики, в то время как НАТО имеет в этом регионе лишь 130 танков, и даже с привлечением танковых батальонов американских сил союзники по альянсу не смогут противостоять российской бронетехнике, и, если дойдет до военного конфликта, они его проиграют.

Комментируя данный материал, военный эксперт Виктор Баранец назвал публикацию Forbes «пошлой провокационной демагогией НАТО».

«Это явная игра против того, чтобы Германия не соглашалась убирать ядерное оружие и оставила американский контингент на своей территории. Хотя Берлин уже давно давит на американцев по этому поводу, поскольку соседство в обнимку с американской ядерной бомбой вносит некоторый дискомфорт в жизнь немцев», — считает Баранец.

По его словам, американцы не намерены убирать из Европы ядерное оружие и сейчас ведут на этот счет тайные переговоры с Польшей, чтобы перебросить свои атомные бомбы на ее территорию.

«Варшава этому будет несказанно рада. Есть очень большая вероятность, что Польша станет ядерной страной по американским лекалам», — добавил эксперт.

Также Баранец отметил, что тот небольшой контингент, который США собираются убрать из Германии – это всего две бригады, это никак не изменит положения дел в Европе, потому, что в течение шести последних лет альянс серьезно увеличил свою военную инфраструктуру и сейчас превосходит российскую группу войск, входящую в ЗВО,

«Если в целом группировка НАТО в Европе по численности личного состава в 10–15 раз превышает [состав] Западного округа, то уход 9,5 тысячи военных США никоим образом не повлияет на военные позиции России на европейском континенте», — напомнил эксперт.

Что же касается «скулежа» западных аналитиков о российских танках, то это все «ушлые оговорки», считает Баранец. По его словам, сейчас в российской армии в боевом состоянии находится порядка 2,5 – 3 тысяч танков, но они не находятся на западных рубежах страны, а «размазаны», по всей нашей огромной территории. То есть разведка НАТО, говоря, что у нас по танкам преимущество, очевидно спекулирует и лицемерит.

«Даже курсант знает, сколько танков находятся в Западном военному округе и какое их количество у НАТО сосредоточено неподалеку у Калининградской области и границ Белоруссии. Соотношение выглядит в пользу танковой армады НАТО, — подчеркнул Баранец. — Более того, США еще не наелись танками в Европе и собираются располагать целую бригаду машин в Польше».

А заявления о «захвате» Россией Прибалтики, добавил эксперт, это просто-напросто «типичный вой натренированных проституток», которые скулят о росте российской угрозы, о том, что им на головы вот-вот высадится 76-я дивизия ВДВ, а русские танки будут шастать по Риге.

«Это дешевая провокация. Мы знаем, что эти карликовые республики и такие армии не представляют для российской армии никакого стратегического или тактического интереса», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, о планах вывести из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих 6 июня заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, планируется сократить численность американских военных в ФРГ до 25 тысяч. В Берлине это решение раскритиковали, указав на то, что оно может быть выгодно Москве или Пекину.