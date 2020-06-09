Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка

Ставший вирусным ролик с отцами-геями, усыновившими ребенка из детдома, сделал вновь актуальным вопрос о допустимости усыновления детей однополыми парами. В мировой практике имеется множество случаев, когда дети серьезно страдали как от физического, так и психологического насилия в гомосексуальных семьях.

Согласно опросу ФОМ, 47% респондентов считают, что ориентация ребенка может меняться под влиянием окружения или жизненных событий. Подобный случай был в США, когда однополые приемные родители принудили ребенка к приему гормонов для смены пола.

Обе матери, Паулин Морено и Дебра Лобел, взявшие из детдома мальчика 11 лет по имени Том, уверяли, что он мечтает сменить пол. Обе женщины добились врачебного разрешения, позволившего их ребенку принимать гормоны. Лесбийская пара посчитала, что препараты, тормозящие процесс полового созревания, дадут Тому больше времени решить, кем он хочет стать — мальчиком или девочкой.

Случай широко обсуждался среди общественности, появились как сторонники, так и противники. Если первые считали, что приемные матери вольны поступать с ребенком как они считают нужным, то вторые призывали позволить ребенку развиваться как положено. В итоге суд постановил, что Том должен принимать гормональные препараты до 14-15 лет, а дальше обязан решить, кем быть. Если подросток захочет стать девушкой, то ему нужно готовиться к операции по смене пола.

Случай в США наглядно показывает, что права ребенка в этом случае не защищены. Решение о принятии гормонов мальчик должен был принимать самостоятельно и в старшем возрасте, а не под давлением двух лесби-матерей.

В России подобные случаи бывают и с биологическими детьми, чьи родители имеют нетрадиционную ориентацию. В Москве разыскивается семья, в которой отец-транссексуал наряжал маленького сына в платья и чулки. Об этом он рассказал случайной собеседнице в социальных сетях. Женщина обратилась в правоохранительные органы, которые взяли вопрос на контроль.

Именно для защиты детей от подобных весьма странных желаний родителей и необходима поправка в статью 72 Конституции РФ, которая сохранит не только институт семьи, но и безопасность ребенка. Это отмечали и высокопоставленные российские чиновники, напомнив, что согласно Конвенции ООН о правах детей от 1989 года, семья является естественной средой для развития ребенка, поэтому ей должно быть оказано всяческое содействие.