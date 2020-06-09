Володин поручил комитету безопасности расследование ДТП с Ефремовым

Комитет по безопасности возьмет на контроль расследование ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова.

Председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности взять на контроль расследование ДТП с участием Ефремова, передает RT.

Недопустимо, чтобы на следствие оказывалось давление, заявил Володин. Политик сообщил, что пьяная езда неприемлема, а закон один для всех. Володин добавил, что год назад были приняты изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказание за ДТП, произошедшие по вине пьяных водителей.

Смертельная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника Jeep выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Lada. Водитель отечественной машины скончался от полученных травм в больнице. Ефремов не пострадал. Экспертиза установила, что артист находился в стадии алкогольного опьянения.