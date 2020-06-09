Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков: снятие ограничений в Москве идет постепенно

Песков: снятие ограничений в Москве идет постепенно

 Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка

Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка
Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

 Украина не предоставила Нидерландам первичных данных по делу MH17

Украина не предоставила Нидерландам первичных данных по делу MH17
Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

 Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США
Песков: снятие ограничений в Москве идет постепенно

Песков: снятие ограничений в Москве идет постепенно

 Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка

Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка
Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

 Украина не предоставила Нидерландам первичных данных по делу MH17

Украина не предоставила Нидерландам первичных данных по делу MH17
Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

 Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США
14:54   9 Июня 2020
Общество

Булатов: нельзя допустить будущего из видео ФАН об усыновлении ребенка геями

Булатов: нельзя допустить будущего из видео ФАН об усыновлении ребенка геями

Руководитель Первого нравственного российского фронта (ПНРФ) Тимур Булатов прокомментировал видео Федерального агентства новостей о важности поправок к Конституции РФ.

В беседе с iReactor он отметил, что поддерживает позицию издания и сам давно предлагал снять ролик на подобную тематику. По словам Булатова, видео никого не оскорбляет, потому как в нем показан "фантастический сюжет", как это могло бы быть. А этого допустить нельзя, считает собеседник издания. Раньше люди нетрадиционной ориентации жили тихо и вели себя прилично, они не распространяли свои идеи и их никто не замечал, напомнил представитель Нравственного фронта.

Он также рассказал о том, как раньше славяне относились к понятию "любовь". На Руси люди имели право называть себя влюбленными только тогда, когда у них появлялся ребенок. Тем самым они прикасались к акту творения.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало видеоролик на тему вносимых в Конституцию РФ поправок, которые, в частности, касаются защиты семьи и детей. Сюжет видео затрагивает тему усыновления детей ЛГБТ-парами. После выхода ролика общественность начала активно обсуждать его, поскольку он заставил задуматься россиян о необходимости не допустить, чтобы в стране однополые пары могли усыновлять детей.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В одной из поправок предлагается закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. Также среди дополнений к основному закону значатся: предложение о гособеспечении доступности качественного медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная соцподдержка и другое.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#семья #лгбт #фан #гомосексуалисты #булатов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...