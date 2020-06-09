Булатов: нельзя допустить будущего из видео ФАН об усыновлении ребенка геями

Руководитель Первого нравственного российского фронта (ПНРФ) Тимур Булатов прокомментировал видео Федерального агентства новостей о важности поправок к Конституции РФ.

В беседе с iReactor он отметил, что поддерживает позицию издания и сам давно предлагал снять ролик на подобную тематику. По словам Булатова, видео никого не оскорбляет, потому как в нем показан "фантастический сюжет", как это могло бы быть. А этого допустить нельзя, считает собеседник издания. Раньше люди нетрадиционной ориентации жили тихо и вели себя прилично, они не распространяли свои идеи и их никто не замечал, напомнил представитель Нравственного фронта.

Он также рассказал о том, как раньше славяне относились к понятию "любовь". На Руси люди имели право называть себя влюбленными только тогда, когда у них появлялся ребенок. Тем самым они прикасались к акту творения.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало видеоролик на тему вносимых в Конституцию РФ поправок, которые, в частности, касаются защиты семьи и детей. Сюжет видео затрагивает тему усыновления детей ЛГБТ-парами. После выхода ролика общественность начала активно обсуждать его, поскольку он заставил задуматься россиян о необходимости не допустить, чтобы в стране однополые пары могли усыновлять детей.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В одной из поправок предлагается закрепить определение брака как союза мужчины и женщины. Также среди дополнений к основному закону значатся: предложение о гособеспечении доступности качественного медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная соцподдержка и другое.