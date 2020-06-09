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 Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка

Поправка в 72 статью Конституции РФ не позволит родителям насильно менять пол ребенка
Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

 Украина не предоставила Нидерландам первичных данных по делу MH17

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14:53   9 Июня 2020
Политика

Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок

Решение губернатора Ростовской области Василия Голубева переизбраться на новый срок поддержал президент России Владимир Путин.

Губернатор Ростовской области отметил, что срок его полномочий на посту истекает в сентябре текущего года, и попросил лидера РФ  поддержать его выдвижение на следующий срок. Президент России сказал, что у ГОлубева для этого есть все основания и пожелал ему в этом успехов

Также Голубев в ходе видеоконференции проинформировал главу Российской Федерации о принимаемых в регионе мерах по борьбе с пандемией COVID-19 и текущей социально-экономической ситуации.

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Автор: Илья Романович
#путин #голубев #коронавирус

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