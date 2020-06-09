Путин поддержал решение губернатора Ростовской области переизбраться на новый срок
Решение губернатора Ростовской области Василия Голубева переизбраться на новый срок поддержал президент России Владимир Путин.
Губернатор Ростовской области отметил, что срок его полномочий на посту истекает в сентябре текущего года, и попросил лидера РФ поддержать его выдвижение на следующий срок. Президент России сказал, что у ГОлубева для этого есть все основания и пожелал ему в этом успехов
Также Голубев в ходе видеоконференции проинформировал главу Российской Федерации о принимаемых в регионе мерах по борьбе с пандемией COVID-19 и текущей социально-экономической ситуации.