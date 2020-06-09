Украина не предоставила Нидерландам первичных данных по делу MH17

Никаких первичных радиолокационных данных по делу о крушении малазийского Boeing MH17 в 2014 году не зафиксировано и не передано суду. Об этом сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Судебное разбирательство по делу началось в Нидерландах 9 марта 2020 года. Основными фигурантами в нем являются россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харчено.

Сама трагедия произошла 17 июля 2014 года под Донецком, когда летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 потерпел крушение, в результате которого все 298 человек погибли. Киев сообщил, что считает виновными ополченцев, но те отвечают, что не располагают позволяющими сбить воздушное судно на такой высоте средствами.

Расследование обстоятельств крушения проводится совместной следственной группой под руководством Нидерландов. Россия в процессе не участвует.