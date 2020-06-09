Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

Новый мирохозяйственный уклад формируется в Китае на основе конвергентной планово-рыночной экономики, заявили учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Эксперты разработали собственный план по выводу экономики Российской Федерации из структурного кризиса мировой экономики. Он содержит несколько основных пунктов, в числе которых прекращение вывоза капитала из страны, принятие протекционистских мер, удешевление кредитов для экономики и другое, передает телеканал "Царьград".

Новая стратегия развитие не ориентирована на американоцентричную глобализацию ХХ века, отмечают авторы проекта. По их словам, разработанный план основан на переходе от устаревшей системы регулирования к передовому механизму управления интегрального типа XXI века.

Деградация экономики России стала следствием выполнения рекомендаций "экономических убийц" из МВФ. США из-за невозможности развязать открытый конфликт, прибегли к новому типу ведения войны — "гибридному". Эксперты назвали пандемию COVID-19 элементом этой войны.