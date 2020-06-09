Адвокат Ефремова опроверг информацию о раскаянии артиста за смертельное ДТП

Правозащитник Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что его клиент Михаил Ефремов признал вину в пьяном ДТП.

Адвокаты артиста не делали подобных заявлений, передает слова Яловицкого телеканал "360". Правозащитники работают в тесном сотрудничестве со следствием. ДТП, при котором погиб водитель фургона, произошло 8 июня в центре Москве.

Ефремов выехал на встречную полосу движения, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На время следствия он отпущен под подписку о невыезде, актеру грозит до 12 лет лишения свободы по вменяемой статье.