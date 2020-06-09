Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

 Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет
Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

 Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится

Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится
Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

 Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США
Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

 Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет
Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

 Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится

Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится
Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

 Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США
14:06   9 Июня 2020
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг информацию о раскаянии артиста за смертельное ДТП

Адвокат Ефремова опроверг информацию о раскаянии артиста за смертельное ДТП

Правозащитник Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что его клиент Михаил Ефремов признал вину в пьяном ДТП.

Адвокаты артиста не делали подобных заявлений, передает слова Яловицкого телеканал "360". Правозащитники работают в тесном сотрудничестве со следствием. ДТП, при котором погиб водитель фургона, произошло 8 июня в центре Москве.

Ефремов выехал на встречную полосу движения, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На время следствия он отпущен под подписку о невыезде, актеру грозит до 12 лет лишения свободы по вменяемой статье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #дтп #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...