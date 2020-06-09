Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится

"Американский сценарий" беспорядков вряд ли возможен в России в настоящее время, так как страна никогда "не завозила рабов". Своим мнением по ситуации поделился первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

В конце мая 2020 года в Миннесоте произошло убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским при исполнении, что породило массовые беспорядки в США. Разгоревшийся конфликт "оголил" проблемы Америки с темой расизма.

Джабаров подчеркнул, что российским властям необходимо пресекать любую попытку различных провокаторов дестабилизировать ситуацию в стране путем разжигания межнациональной розни. Об этом информирует "НьюИнформ".

Он также заявил, что необходимо понимать, что в России живет большое количество различных народов. И всех провокаторов, которые, деля людей по национальному и расовому признаку, пытаются продвинуть свои идеи, необходимо предать судебной ответственности.